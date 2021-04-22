Вез в багажнике 64 кг: нарушителя с замороженной рыбой поймали донские таможенники

Более 5 кг такого груза уже не относят к категории личного пользования Фото: сайт Южного таможенного управления

На Дону задержали мужчину, который пытался провезти через автомобильный пункт пропуска «Гуково» 64 кг замороженной рыбы. Теперь нарушитель ответит сразу по двум административным статьям, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, за рулем Volkswagen Touareg находился гражданин Украины. У него в багажнике были судак, сазан и карась. Всю эту рыбу мужчина поймал в Астраханской области. По его словам, он вез добычу домой «для себя и своей семьи».

При этом, по закону, более 5 кг такого груза уже не относят к категории личного пользования. В этом случае все нужно декларировать.

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