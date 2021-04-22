Ростовские власти закупили для поликлиники №16 современный томограф

Деньги на новое оборудование направили из городской казны Фото: Instagram Алексея Логвиненко

В ростовской поликлинике №16 появился современный томограф. Теперь местные жители смогут проходить высокоточные исследования в своем районе и не посещать другие медучреждения. Об этом сегодня, 22 апреля, в Instagram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Новый томограф позволяет расширять диапазон исследований при малых дозах лучевой нагрузки: от скрининга рака легких до ангиографии. Уверен, высокотехнологичное оборудование поднимет качество медицинской помощи на новый уровень, - написал сити-менеджер.

Всего на новое оборудование власти донской столицы потратили 40 млн рублей. Деньги поступили из городской казны.

Поликлиника №16 - одна из самых больших в Ростове. Она находится в Северном микрорайоне. За сутки медики могут принимать около 1 600 посетителей, говорится на сайте медучреждения. С людьми работают специалисты различных направлений - от урологов и неврологов до кардиологов и онкологов. Также в больнице есть дневной стационар.