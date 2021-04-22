Ростовские шеф-повара провели мастер-класс для армейских кашеваров

В Ростове шеф-повара провели мастер-класс для армейских кулинаров Фото: Южный военный округ

В Ростове шеф-повара местных ресторанов провели мастер-класс по приготовлению блюд полевой кухни. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Армейские повара продемонстрировали свои навыки при приготовлении утвержденного меню. Жюри конкурса оценило не только технику приготовления, но и вкусовые, и эстетические качества блюд. Кулинары приготовили более 10 блюд национальных кухонь народов России.

- Конкурсанты в полевых условиях приготовили мясную сборную солянку, биточки из рыбы с запеченным взбитым белком с рисом и овощами под голландским соусом, тёплую закуску — индейку с яблоками и черносливом, салат из цветной капусты с говядиной и лимонный кисель, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, начальники продовольственной службы представили на суд жюри рассольник «Ленинградский» и гречку с мясом, а военные пекари испекли хлеб и хлебобулочные изделия на прицепном хлебопекарном блоке и хлебопекарной печи.

В конкурсе поучаствовали более 100 военнослужащих. На мастер-классе побывали команды общевойсковых объединений, Черноморского флота, Каспийской флотилии, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск, соединений материально-технического обеспечения ЮВО.

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