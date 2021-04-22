В Ростовской области местный житель похитил 30 бочек антифриза

В Ростовской области мужчина похитил со своей работы 600 литров антифриза Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

Перед этим в новочеркасский отдел полиции обратился представитель одного из предприятий близлежащего поселка и сообщил что в их организации обнаружена недостача 30 бочек охлаждающей жидкости, общим объемом 600 литров. Он предположил, что бочки были похищены, а общая стоимость причиненного ущерба составила около 120 тысяч рублей. Правоохранители занялись поисками злоумышленника.

Им удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 51-летний житель Новошахтинска, который работал на складе того самого предприятия. Он отрицать свою вину не стал и сообщил, что в один рабочих дней он загрузил бочки в свою машину и увез. Позже он планировал продать похищенное, но не успел – полицейские изъяли бочки с жидкостью и вернули владельцу.

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