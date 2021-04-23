Водитель рейсового автобуса пострадал в ДТП под Ростовом

В Ростовской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком Фото: "КП" Архив

В Ростовской области произошла авария с участием грузовика и общественного транспорта.

Инцидент произошел в четверг, 22 апреля, около одиннадцати часов вечера на 861 километре трассы М- 4 "Дон". По предварительным данным, в Миллеровском районе 44-летний водитель автобуса Neoplan, ехавшего из Ростова в Москву, не выдержал безопасную дистанцию с ехавшим впереди грузовиком МАН, который перевозил дорожные катки, под управлением 48-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

Пассажиры автобуса в количестве 30 человек оказались целы и невредимы. Травмы получил только водитель автобуса, он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Пока о его состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обиженный дончанин сжег автомобиль своего начальника.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.