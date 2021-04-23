Экс-министра ЖКХ Ростовской области оставили под арестом до 24 мая

Андрея Майера арестовали зимой 2020 года Фото: Архив "КП"

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер останется под арестом до 24 мая. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда донской столицы.

- Слушания состоялись вчера, 22 апреля. Андрей Майер пробудет под стражей до 24 мая, - прокомментировали в журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Андрея Майера арестовали зимой 2020 года. Его подозревают в превышении полномочий. По предварительной версии, чиновник допустил нарушения при сопровождении контракта по благоустройству парка на улице Вересаева.