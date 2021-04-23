В Ростове планируют построить психиатрическое отделение за 110 млн рублей

Здание должно появиться рядом с психоневрологическим диспансером Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на Гайдара, 1А за 109,9 млн рублей планируют построить психиатрическое отделение. Здание должно появиться рядом с неврологическим диспансером. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Судя по документации, все работы подрядчик обязан завершить уже в этом году. Задача - возвести двухэтажную постройку, в которой развернут кабинеты врачей, дневной стационар и отделение с круглосуточным пребыванием.

Также в донской столице намерены построить детский хирургический центр на 280 мест. Ранее этот аукцион приостановили из-за жалобы одного из подрядчиков.