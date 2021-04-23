Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика23 апреля 2021 11:10

В Ростове планируют построить психиатрическое отделение за 110 млн рублей

Судя по документации, все работы подрядчик обязан завершить уже в этом году
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий
Здание должно появиться рядом с психоневрологическим диспансером

Здание должно появиться рядом с психоневрологическим диспансером

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на Гайдара, 1А за 109,9 млн рублей планируют построить психиатрическое отделение. Здание должно появиться рядом с неврологическим диспансером. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Судя по документации, все работы подрядчик обязан завершить уже в этом году. Задача - возвести двухэтажную постройку, в которой развернут кабинеты врачей, дневной стационар и отделение с круглосуточным пребыванием.

Также в донской столице намерены построить детский хирургический центр на 280 мест. Ранее этот аукцион приостановили из-за жалобы одного из подрядчиков.