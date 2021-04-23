В Ростовской области капремонт ждет более 1600 многоквартирных дома в этом году

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Согласно распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева до конца 2021 года не будет повышаться стоимость ежемесячных взносов на капитальный ремонт в регионе. Так, «Фонд капитального ремонта» должен подстроиться под нынешние условия и работать с теми же средствами, что были заложены ранее по программе. Согласно статистике, собираемость взносов составляет 92 % от общей суммы. Показатели по сбору средств, несмотря на пандемию, не уменьшились.

Директор регионального «Фонда капитального ремонта» Владислав Крюков пояснил, что в нынешних условиях придется придумывать новые способы экономии средств без потери качества.

- Только сметные расценки за последний год выросли на 30%, - добавил Владислав Анатольевич. - Счетная палата РФ еще в прошлом году посчитала, что экономически обоснованный размер взносов для Ростовской области должен составлять 20 рублей за квадратный метр. При том, что сейчас жители региона платят от 9,9 рублей за квадратный метр.

Напомним, программа капитального ремонта на территории Ростовской области действует с 2014 года. Согласно краткосрочному плану в период с 2020 по 2022 год на нужды капитального ремонта необходимо около 17 миллиардов рублей. В 2021 году ожидается провести плановый ремонт в 1 649 многоквартирных домах. Около 4 800 кв метров жилья будут обновлены и подготовлены к концу года.