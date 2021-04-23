Власти Ростовской области сообщили еще о 15 умерших пациентах с COVID-19

В тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ сейчас находятся 14 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 23 апреля, в Ростовской области за сутки умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Это 7 женщин и 8 мужчин. У всех были хронические заболевания, сообщают власти.

Вчера скончались 25 человек. Всего жертвами пандемии стали уже 3 987 жителей региона. В стационарах сейчас лечат 1 966 человек, 14 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 174 - на неинвазивной ИВЛ.

Прививки в регионе уже сделали 275 902 человека, за сутки – 8 090. Ранее стало известно, что в Ростове закроют два пункта вакцинации от COVID-19.