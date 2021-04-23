На выходных в Ростовской области ожидаются дожди, немного похолодает

Сегодня в регионе переменная облачность. В некоторых территориях уже прошел дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону в эти выходные - 24 и 25 апреля - будет облачно с прояснениями, местами прогнозируют кратковременные дожди. Кроме того, немного похолодает - к воскресенью столбики термометров опустятся примерно до +14 градусов. Такой прогноз предоставили в Гидрометцентре.

Так, например, ростовчанам в субботу следует ожидать небольшой дождь. При этом солнце все равно должно выглядывать из-за облаков. А вот на следующий день будет пасмурно, но без осадков.

Сегодня, 23 апреля, в регионе переменная облачность. В некоторых территориях уже прошел дождь. Ветер юго-западный и западный - 6-11 м/с. Температура воздуха составляет около 19 градусов.