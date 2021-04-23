Ростовские следователи начали выяснять обстоятельства пожара с двумя погибшими

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства гибели двух человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове после пожара с двумя погибшими начал проверку Следственный комитет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Частный дом в Железнодорожном районе города сгорел вчера, 22 апреля. После этого на пепелище нашли тела мужчины - ему было около 51 года - и женщины 63 лет. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства их гибели. Уже назначены судебные экспертизы.

О произошедшем раннее сообщила пресс-служба областного управления МЧС. Известно, что спасатели работали на улице Литвинова. Огнем было охвачено 30 квадратных метров.