Власти Ростова: «Многоквартирный дом напротив РИНХа строить не будут»

Никакого капитального строительства напротив вуза не предусматривают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти опровергли информацию о возможном возведении многоквартирного дома напротив Ростовского экономического университета. В пояснительной записке сказано, что рассматриваемая территория уже застроена, и сейчас речь идет только о межевании. Никакого капитального строительства не предусматривают.

- Территория расположена в Кировском районе. Настоящим проектом не предусматривается размещение объектов капитального строительства или их реконструкция, - прокомментировала администрация.

Ранее областные СМИ сообщили, что на Ворошиловском напротив РИНХа собираются построить элитный многоквартирный дом. Предполагалось, что под него отведут площадь в 350 квадратных метров.