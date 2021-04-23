Увезут в мастерскую: таганрожцы до конца мая не увидят две скульптуры

Памятник Фаине Раневской в приморском городе установили в 2008 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге отреставрируют памятник Фаине Раневской и композицию «Толстый и тонкий». Для этого обе скульптуры должны демонтировать и отправить в мастерскую, рассказали в городской администрации.

Известно, что ремонтом будет заниматься организация «Медный Голем». Специалисты завершат работы до конца мая.

Памятник Фаине Раневской в приморском городе установили в 2008 году. Автор Давид Бегалов и архитектор Сергей Рябоштанов представили актрису в образе Ляли из фильма «Подкидыш». Именно эта роль принесла Раневской славу.

«Толстого и тонкого» установили в 2010 году. Автором также был Давид Бегалов. Бронзовая скульптура представляет чеховских героев из одноименного рассказа.