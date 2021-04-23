Широкое обсуждение предвыборной программы проведет «Единая Россия»

«Единая Россия» организует сбор предложений в программный документ.

Даже самая сильная предвыборная программа не может быть реализована без опоры на мнение избирателей. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Партия организует сбор предложений в программный документ. Уже известно, что приоритетными его направлениями станут цели, которые обозначил Президент РФ в своем Послании.

- Вести работу над законодательным обеспечением Послания и обсуждать предвыборную программу с людьми необходимо на всех уровнях представительной власти, - сообщил Дмитрий Медведев. - Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, «Единая Россия» включит в предвыборную Программу реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах. При этом каждый человек «должен в них увидеть себя, получить ответ на вопрос, что это даст ему конкретно, его населенному пункту».

- Проект Программы представят на Съезде партии – он пройдет в три этапа, – добавил спикер. – После июньского делегаты уедут в территории, чтобы формировать народную программу. В августе - ее утвердят и опубликуют. А 19 сентября - третий этап, где будут подведены итоги.

В Послании Президента РФ нашли отражение и инициативы, с которыми к главе государства обращалась «Единая Россия».

Как сообщил секретарь регионального отделения партии, председатель ЗакСобрания РО Александр Ищенко, ряд мер, прозвучавших в Послании, имеют принципиальное значение для нашей области. К примеру, у тысяч донских семей появится возможность пользоваться газом, благодаря бесплатному его подведению к домовладению. Еще одна инициатива, предложенная партией - обновление парка машин «скорой помощи». Александр Валентинович также рассказал, что в донском парламенте создана рабочая группа, которая выработает план действий по реализации Послания. Единороссы предложат меры для достижения в регионе всех целей, поставленных Президентом.