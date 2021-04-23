В Калмыкии полицейские пресекли угон автомобиля

В Калмыкии пресекли угон автомобиля Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия был задержан мужчина, подозреваемый в совершении угона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Один из местных жителей ехал за рулем автомобиля Lada Kalina. Его манера вождения и явные механические повреждения на машине привлекли внимание дорожных полицейских. Когда его попросили остановиться, он, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться, но очень быстро был пойман сотрудниками Госавтоинспекции.

- В ходе разбирательства, установлено, что 40-летний мужчина, житель одного из соседних регионов, находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. При этом предъявить водительское удостоверение стражам порядка он не смог, - говорится в тексте сообщения.

Позже стало известно, что угонщик работал на животноводческой стоянке Черноземельского района, откуда он и угнал автомобиль. Машина, по документам, принадлежала владельцу стоянки. Он сам ничего об угоне не знал.

Правоохранители предположили, что угонщик хотел уехать за пределы региона. Но в настоящее время он привлечен к административной ответственности, по факту угона возбуждено уголовное дело.

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