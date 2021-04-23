Полыхало 6 га, привлекали авиацию: в Ростове на Левобережной состоялись масштабные учения

Все началось со вспыхнувшего автомобиля на парковке около стадиона Фото: видео пресс-службы управления МЧС России по Ростовской области

Сегодня, 23 апреля, в Ростове на Левобережной «полыхало» 6 га. Со «стеной огня» боролись пожарные десантники, привлекали даже вертолет МИ-8 и снегоболотоходы. Все это было лишь частью масштабных учений, которые развернули спасатели. Оценить размах можно было только с дрона.

По легенде учений, все началось со вспыхнувшего автомобиля на парковке около стадиона. Машина с водителем слетела в кювет и загорелась. После этого от авто вдоль дороги побежала огненная полоса.

Прибыли спасатели и медики. Пострадавшего вытащили, но из-за ветра огонь уже прошел 0,2 га. Вызвали снегоболотоходы с прицепами, чтобы эвакуировать рыбаков. В небо для контроля за ситуацией запустили беспилотники.

К этому моменту пламя уже охватило стерню, деревья и камыш - по фронту 1,5 га. При сильном ветре такая ситуация может перейти в «огненный шторм», который разбрасывает огонь на большие расстояния.

Тогда задействовали малые лесопатрульные комплексы и вертолет МИ-8, но огонь начал распространяться со скоростью 3–5 м/мин. Прибыла аэромобильная группа.

Пожар полностью потушили, все обошлось без потерь. Всего в тренировке участвовали 134 человека, задействовали 37 единиц техники.