Основной период ЕГЭ на Дону проведут с 31 мая по 2 июля

Поступающим в вуз для аттестата достаточно хорошо сдать ЕГЭ по русскому языку Фото: Олег ЗОЛОТО

Расписание ЕГЭ официально утвердили. Основной период продлится с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Соответствующий приказ подписали на федеральном уровне, сообщает сайт донского правительства.

Так, 31 мая юноши и девушки напишут географию, литературу и химию. 3 и 4 июня - русский язык. 7 июня состоится экзамен по математике, 11 июня будут сдавать историю и физику, а 15 числа - обществознание.

После этого - с 18 по 22 июня - выпускникам предстоят экзаменационные испытания по биологии и иностранным языкам. Завершат все информатикой, 24 и 25 июня.

Далее до 2 июля планируют резервный срок, потом дополнительный. Эти дни откроют для тех, кто не сможет сдать экзамены из-за болезни или низкой оценки. Если поймают на списывании, прийти на тестирование разрешат только через год.

Выпускникам, которые собираются поступать в вуз, для аттестата достаточно хорошо сдать ЕГЭ по русскому языку.