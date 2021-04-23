В Республике Калмыкии в обновлении нуждаются 40 автомобилей скорой помощи

Новые автомобили скорой помощи могут появиться в Калмыкии Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Республике Калмыкия в настоящее время осуществляет работу 131 автомобиль скорой помощи. Но стоит отметить, что 40 из них нуждаются в обновлении. Срок их службы уже превысил пять лет. Сообщает РИА Калмыкия со ссылкой на министра здравоохранения Республики Калмыкия Юрий Кикенов.

В настоящее время скорую медицинскую помощь в регионе оказывают Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, кроме того работают еще 12 отделений скорой медицинской помощи на базе районных больниц. Обновить следует 40 автомобилей классов «В» и «С».

- Жители самого маленького поселка смогут добраться до медицинской организации на автомобиле, который будет оборудован для транспортировки пациентов, - отметил министр здравоохранения Юрий Кикенов.

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