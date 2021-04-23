В Ростовской области в ДТП пострадали девочки 5 и 12 лет

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства каждого ДТП Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 23 апреля, на дорогах Ростовской области пострадали сразу три девочки. Одной из них 5 лет, двум другим по 12. Они в разное время попали под машины и получили травмы. Сейчас пострадавшие находятся под присмотром медиков, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Так, первый несчастный случай произошел около 10 утра в Шахтах. Там водитель Chevrolet Spark не заметила 5-летнюю малышку, которая перебегала проезжую часть слева направо, там, где это было запрещено.

Второе ЧП зарегистрировали в селе Самарском Азовского района. Днем на «зебре» 12-летнюю девочку сбила автоледи за рулем Mitsubishi Lancer.

Третий случай - в Ростове на Лермонтовской. Все также случилось на пешеходном переходе, только в этот раз на 12-летнюю школьницу наехал водитель Renault Logan.

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства каждого ДТП. Жителям Дона напоминают, что около переходов нужно снижать скорость. Следует уступать дорогу пешеходам. За нарушения могут оштрафовать или даже лишить прав на срок до двух лет. В случае тяжкого вреда здоровью грозит уголовная ответственность.