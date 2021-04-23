Гендиректор «Ростовводоканала»: «За последние годы состояние Дона сильно ухудшилось»

Ранее специалисты побывали в районе Каменска-Шахтинского и Константиновска Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из-за чего ухудшается состояние реки Дон решили выяснить сотрудники «Ростовводоканала». Вместе с общественниками они исследовали один из притоков главной водной артерии - реку Аксайку - и отобрали пробы. Теперь все образцы проверят эксперты ДГТУ.

Качество воды в Дону не находится под нашей ответственностью, но предприятие по своей инициативе начало серию исследований. Какой бы качественной не была очистка, корень проблемы кроется именно в водоисточнике. За последние годы состояние Дона, сильно ухудшилось, и для его оздоровления нужна комплексная программа, - прокомментировал гендиректор Ростовского «Водоканала» Алексей Тейге.

Эти слова поддержали представители общественных организаций и народного контроля.

- Даже невооруженным глазом видно, что качество воды в разных точках реки сильно отличается. Надеюсь, что полученные результаты дадут объективную оценку ситуации», - заявил эколог, представитель ассоциации экологических предприятий Юга России Александр Пчелинцев.

Это уже вторая подобная экспедиция «Ростовводоканала». Ранее специалисты побывали в районе Каменска-Шахтинского и Константиновска.