В Ростовской области местного жителя заподозрили в убийстве двух приятелей

В Ростовской области местный житель убил двух своих приятелей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местный житель ответит за смерть двух своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

Следователям удалось выяснить, что в ночь с 5 на 6 июня 2020 года трое приятелей были на рыбалке вблизи села Новобатайск в Кагальницком районе. Они изрядно выпили и внезапно между знакомыми разгорелся конфликт и злоумышленник, схватив охотничье ружье выстрелил в своих приятелей 35 и 36 лет. Оба они скончались на месте происшествия от полученных травм.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

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