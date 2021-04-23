Следователи начали проверку по факту массового отравления в детском саду

В Ростовской области следователи проводят проверку по факту массового отравления дошколят Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Донские следователи начали проверку по факту массового отравления воспитанников детского сада в Шахтах. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- Следствием проведен осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что днем 21 апреля ребятишкам в детском саду дали обед из некачественных продуктов. В результате этого 63 малыша от полутора до семи лет внезапно одновременно почувствовали себя плохо, у них появилась тошнота, рвота и диарея. Но в настоящее время здоровью дошколят уже ничего не угрожает, они все чувствуют себя хорошо.

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