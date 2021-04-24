Работу общественного транспорта продлят в Вербное воскресенье в Ростове

Службы пройдут вечером и утром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в Вербное воскресенье продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

— Работу автобусов в ночь с 24 на 25 апреля продлят до 1.00, — говорится в сообщении.

Напомним, богослужения в Вербное воскресенье запланированы в 56 храмах Ростова-на-Дону. Они пройдут накануне — 24 апреля, с 21.00 до 00.00. Утренние службы начнутся в 6.00 и завершатся в 13.00. При этом освятить вербу в храме можно в течение дня.