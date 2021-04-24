Два человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Ростове-на-Дону

Пострадавших доставили в больницу. Фото: Александр БОЙКО

В Ростове-на-Дону произошло лобовое ДТП с пострадавшими. Авария случилась 23 апреля около 22 часов на улице Вавилова.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с «Ладой Ларгус».

— В ДТП пострадали водитель «Хендай» и пассажир «Лады». Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 23 апреля подтвердилась смерть шестого подростка, пострадавшего в ДТП в Новочеркасске. 18 апреля мальчик и пять его друзей ехали по улице Машиностроителей на «Хендай Солярис». За рулем находился один из подростков — юный водитель не справился с управлением и врезался в дерево.