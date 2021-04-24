В Ростовской области полицейского заподозрили в избиении мужчины во время допроса

Травмы избитого оценили как средний вред здоровью. Фото: Тимур Ханов.
В Ростовской области полицейского заподозрили в избиении мужчины. В отношении участкового из Пролетарска возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий».
5 марта подозреваемый допрашивал мужчину в отделе полиции по Пролетарскому району. По версии следствия, участковый избил человека. В итоге пострадавший получил травмы, которые могут квалифицироваться как средний вред здоровью.
— По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
Напомним, статья 286 уголовного кодекса предусматривает наказание от штрафа до реального срока. Если суд установит факт применения насилия, участковому грозит до десяти лет лишения свободы.