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Общество24 апреля 2021 11:41

В Ростовской области полицейского заподозрили в избиении мужчины во время допроса

Участковому грозит до десяти лет лишения свободы
Михаил СТРИЖЕВ
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Травмы избитого оценили как средний вред здоровью. Фото: Тимур Ханов.

Травмы избитого оценили как средний вред здоровью. Фото: Тимур Ханов.

В Ростовской области полицейского заподозрили в избиении мужчины. В отношении участкового из Пролетарска возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий».

5 марта подозреваемый допрашивал мужчину в отделе полиции по Пролетарскому району. По версии следствия, участковый избил человека. В итоге пострадавший получил травмы, которые могут квалифицироваться как средний вред здоровью.

— По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, статья 286 уголовного кодекса предусматривает наказание от штрафа до реального срока. Если суд установит факт применения насилия, участковому грозит до десяти лет лишения свободы.