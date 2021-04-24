Троллейбус № 7 могут пустить по левому берегу в Ростове-на-Дону

Движение хотят организовать по Ворошиловскому и Михаила Нагибина. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Департамент транспорта Ростова-на-Дону хотят запустить троллейбус № 7 по левому берегу. Соответствующее предложение опубликовано на портале «Активный ростовчанин».

Речь идет о троллейбусном маршруте «Сельмаш — Ц. Рынок». Власти предлагают организовать движение по проспектам Ворошиловскому и Михаила Нагибина. Кроме того, маршрут могут продлить до Гребного канала. Таким образом, если новую схему поддержат жители, троллейбусы будут двигаться через Ворошиловский мост, стадион Ростов-Арена, ТРК «Мегамаг».

Маршрут предлагают продлить до Гребного канала. Фото: Департамент транспорта Ростова.

— Департамент просит ростовчан рассмотреть данное предложение и проголосовать за или против изменения, — говорится в сообщении.

Голосование будет проходить в течение пять дней на сайте «Активный ростовчанин». Пока инициативу поддержали 11 человек, 8 высказались против. Чтобы маршрут действительно изменился, предложение должно набрать еще 481 голос.