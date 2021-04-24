Число зараженных коронавирусом увеличилось на 236 в Ростовской области

Жертвами ковида стали 17 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 236 человек. Общее число заболевших за весь период пандемии достигло 86 575.

Новые случаи заражения выявили в 42 городах и районах области. Лидером по приросту зараженных снова стал Ростов-на-Дону — здесь ковид подтвердился у 92 жителей.

Среди новых пациентов наибольшую долю составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет — 34,3 %. 31,7% зараженных — в возрасте от 18 до 45 лет. 17,4% заболевших — от 66 до 79 лет, 10,2% — пенсионеры старше 80 лет и 6,4% — дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 962 зараженных. Состояние 12 человек находятся в тяжелом состоянии — они подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть 17 человек с ковидом. Это 11 женщин от 43 до 89 лет и шесть мужчин от 59 до 83 лет. Все пациенты страдали от сопутствующих хронических заболеваний.

Вылечились от вируса за сутки 200 зараженных.