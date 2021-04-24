Двухдневные заморозки ожидаются в Ростове-на-Дону

Температура опустится до минус одного - минус двух градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заморозки прогнозируют в Ростове-на-Дону 25 и 26 апреля. Штормовое предупреждение объявило управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В эти дни, во второй половине ночи и утром, заморозки ожидаются на поверхности почвы и местами в воздухе. Температура опустится до минус одного — минус двух градусов.

Управление ГО и ЧС просит ростовчан соблюдать меры безопасности. Так, нельзя отапливать жилье с помощью газовой плиты. Не перегружайте электрические сети — обратите внимание на их исправность.

По данным сервиса Гидрометцентра, днем 25 апреля столбик термометра может подняться до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит один метр в секунду. В ночь на 26 апреля пройдет небольшой дождь. В понедельник осадки сохранятся. Температура составит плюс 12 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями. Скорость ветра — один метр в секунду.