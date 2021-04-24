«Просто богиня»: «Мисс Россия» удивила смелым нарядом на красной дорожке

Подписчики оценили эффектный образ девушки. Фото: instagram.com/ms.alinasanko/

«Мисс Россия» Алина Санько удивила поклонников откровенным нарядом. Девушка привлекла к себе внимание на красной дорожке Московского кинофестиваля.

Алина выбрала платье под цвет дорожки. Алый наряд в пол идеально облегает фигуру донской красавицы. Однако особое впечатление произвело глубокое декольте. Смелое платье подчеркнула идеальные формы девушки.

Красавица удивила поклонников. Фото: instagram.com/ms.alinasanko/

Подписчики похвалили образ Алины. «Восхитительная», «Барби», «Просто богиня» — написали активные комментаторы под постом.

— Ты выглядишь идеально, потрясающе, блестяще словно роза. Ты выглядишь гламурно и сексуально. Красный выглядит чудесно на тебе, — написал один из пораженных поклонников девушки.

Напомним, Алина Санько завоевала титул «Мисс Россия» в 2019 году. Позже она отправилась на конкурс «Мисс мира» и вошла в ТОП-12 красавиц. Весной 2021 года ростовчанка собирается представить страну на «Мисс Вселенная».