Отключения света в Ростове-на-Дону 26 — 30 апреля: адреса и график

Отключения связаны с обслуживаем технического оборудования. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 26 — 30 апреля затронут продут в десятках домов города. График и список адресов публикует «Донэнерго».

26 АПРЕЛЯ

9.00 — 16.00

Где: просп. Буденновский 3/3; ул. Тургеневская 18

9.00 — 17.00

Где: ул. 30-летия Октября 101-185, 168-252; ул. Задонская 29-69; ул. Пескова 184-188; ул. Учебная 1-29, 41-49; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Гастелло 3-21, 18; ул. Днепростроевская 16-28, 7-25; ул. Казахская 84, 86, 88, 88/1, 153; ул. Чистопольская 9; ул. Смены 2/36; пер. Раздорский 2; ул. Мелитопольская 7-41, 8-20; ул. 12-го Декабря 42-68, 31-47; ул. Пугачёва 2-24, 1-23; ул. Молодёжная 32-60, 29-59; ул. Экономическая 1-23, 4-22; ул. Курчатова 4А-64; пер. Самоходный 2-28, 1-13; пер. Грисенко 7-17

27 АПРЕЛЯ

9.00 — 16.00

Где: просп. Буденновский 3/3; ул. Тургеневская 18; ул. Совхозная 1-45, 2А, 2Д, 2К, 2Р

9.00 — 17.00

Где: ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 1-33, 2-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул. Полторацкого 2-6, 1-23; ул. 1-я Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; пер. Кавказский 12; ул. К. Цеткин 1; пер. Горийский 1-13, 2-24; просп. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Профинтерна 11, 11А, 13-17; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-41; ул. Тоннельная 9-33; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Профинтерна 19-35; ул. Красина; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский; ул. Тельмана 73/94, 83/89, 72; ул. Лермонтовская 96, 102, 108, 125; просп. Ворошиловский 91

27 — 29 АПРЕЛЯ

9.00 — 17.00

Где: ул. 8-я линия 1-9, 2-18; ул. 10-я линия 1-13, 2-14; ул. Майская 30-42; ул. Советская 31-39

27 — 30 АПРЕЛЯ

8.30 — 16.00

Где: ул. 23-я линия 34-50, 43-71; ул. 27-я линия 22-50, 25-63; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Листопадова 8-12, 1-31

28 АПРЕЛЯ

9.00 — 16.00

Где: Просп. 40-летия Победы 69/1, 69/7, 69/8, 69/9, 73/12, 73/13, 73/14; ул. Пухляковская 1-15, 2-20; ул. Атарбекова 1-19, 2-18; ул. Южная; ул. 1-5-я Опрятная; пер. Сумский; ул. 11-я линия 41-191, 34-84; ул. 13-я линия 31-89, 34-86; ул. 15-я линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-я Пролетарская 37-67, 34-64

9.00 — 17.00

Где: ул. Заводская 2-8, 5-9, 17; ул. Магнитогорская 3/1; пер. Пржевальского 23-37, 28-34, 29А; пер. Урицкого 29, 67-71; ул. Детская 196-244, 221-263; ул. Солидарности 219-279, 208-236; ул. Кржижановского 197-235, 222-252; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Гарибальди 1-81, 2-78; пер. Равенства 5-67, 8-64; ул. Книжная 177-213, 196-246; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; пер. Руднева 58-78, 61-73; ул. Краснокурсантская 33-45; ул. Фурмановская 16-50, 23-43; ул. Евдокимова 36-64; ул. Бодрая 21-73, 30-82; пер. Ликбезовский; пер. Пригородный; пер. Неверовский; пер. Оренбургский 63-109, 64-114; пер. Солнечный; пос. Верхнетемерницкий: ул. Венеры; ул. Обсерваторная; ул. Космическая; ул. Вселенная; ул. Струве; ул. Осевая; ул. Кеплера; ул. Лапласа; ул. Гершеля; ул. Ореона; ул. Коперника; ул. Астероидная; бул. Джордано Бруно; бул. Межзвездный; бул. Галилео Галилея; пер. Небесный; пер. Дивный; пер. Ясный; пер. Лунный; пер. Млечный; ул. Балакирева 1-25, 2-22; ул. 1-я Кольцевая 13-25, 38-52; пл. Рабочая 1; ул. Губаревича 4-48, 39; ул. Гусева 124-132, 132/7, 134/9, 136, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; ул. Минераловодская 144, 144А, 146, 146А, 146Б, 165; пер. Олимпийский 9/134, 11/175, 12Б, 12/5, 13А, 13/173, 13-15, 14/2, 16, 17/3, 14-64; ул. Профсоюзная 216/2; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22; ул. Горсоветская 1-45, 2-30; пер. Крымский 16-24, 17-21; пер. Тихорецкий 26-34, 27-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новоросийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-78; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Кадровая 1-33, 2-34; ул. Новгородская 1-25, 2-30; ул. Пулковская 1-25, 2-26; ул. Сквозная 1-27, 2-26; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1

28 — 29 АПРЕЛЯ

9.30 — 18.00

Где: ул. Бородина 1-11, 2-10; ул. Котовского 10-18, 13-25; ул. Прудовая 1-37, 2-28; пер. Вёшенский 1-23, 2-8; ул. Доватора 2-34, 51; ул. Котовского 10-16, 29-45; ул. Латвийская 1-27, 2-24, ул. Лесная 34, 52Б, 57; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-27, 1-39, 2-16, 2А, 2-26; ул. Чайковского 1-23,2-26; ул. Бессарабская 1-25, 2-26; ул. Доватора 17; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Котовского 2-12, 9-27; ул. Кронштадтская 1-31, 2-34; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 26; ул. Литовская 1-27, 2-30; ул. Сестрореченская 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-23, 2-22; пер. Багряный 1-13, 2-14; ул. Главная 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озарённая 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; ул. Цветная 2; ул. Цветочная 2-4, 38; СНТ «Светлый путь»; ДНТ «Любушкино»; ул. Мачтовая 13; ДНТ «Геолог»; Кооператив «Заря» Аккуратная 2; СНТ «Строитель»; СТ «Коммунар»; ТП «Дубровин»; СНТ «Донподход»; ул. Романтичная 41; ул. Доватора 57В, 59В

28 — 30 АПРЕЛЯ

9.00 — 17.00

Где: пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; ул. Гастелло 1-21, 2-18

29 АПРЕЛЯ

9.00 — 11.00

Где: пер. Соборный 29; ул. Пушкинская 57-85; просп. Буденновский 46

9.00 — 14.00

Где: ул. Мечникова 11-17; ул. Джапаридзе 1-17, 2-8; ул. Раевского12-26, 51-65

13.00 — 16.00

Где: ул. Серафимовича 15-23; пер. Халтуринский 28

9.00 — 16.00

Где: Просп. 40-летия Победы 69/6, 69/8, 69/9, 73/3, 73/13, 73/14

9.00 — 17.00

Где: ул. Всесоюзная 29-137, 34-124; пер. Ковельский 1-5, 2-6; пер. Милютинский 6, 6А; пер. Миусский 6-8, 32-46; 21-31; ул. Набережная 23, 47-103; ул. Портовая 532; пер. Пржевальского 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский 11-13; пер. Урицкого 3-7; ул. Циолковского 30; пер. Юношеский 2-4, 1-5; просп. Космонавтов 15А, 15/11; ул. Волкова 7, 7/2, 9, 9А, 9Б, 11; ул. Венеры 9/5, 11/6; пер. Атмосферный 1, 3; пер. Урана 2; ул. Новолесная 3Б, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3; ул. Урожайная 4/82

30 АПРЕЛЯ

9.00 — 14.00

Где: просп. Ленина 19-57; ул. Освобождения 53-141; ул. Профинтерна 3-9, 2-10

9.00 — 16.00

Где: ул. Кржижановского 62-94, 43-75; ул. Шатурская 1-21, 2-16; ул. Владиленская 55-187, 38-126; ул. А. Блока 1-27, 2-28; ул. Я. Коласа 9-25, 10-30; пер. Гельца 17-35, 12-26; ул. Герцена 71-89