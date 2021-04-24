Шесть миллиардов могут выделить Ростову на развитие инфраструктуры старого аэропорта

Площадь территории составляет около 350 гектаров. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Ростову-на-Дону могут предоставить займ на развитие инфраструктуры старого аэропорта. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Дом.рф Виталий Кушнарев.

Госкорпорация собирается предоставить области кредит на строительство трубопровода и электрических сетей.

— Это порядка шести миллиардов рублей в виде займа под 4% годовых, — пояснил Виталий Кушнарев.

Напомним, площадь территории старого аэропорта составляет около 350 гектаров. Ранее губернатор сообщал, что здесь планируется создать новый общественный центр города. Власти собирались разработать дорожную карту по его созданию .