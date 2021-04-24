Мобильный пункт вакцинации открыли в Кафедральном соборе Ростова-на-Дону

Прививочные кабинеты будут работать каждый день. Фото: instagram.com/logvinenko_rnd/

В Ростове-на-Дону в Кафедральном соборе на Соборной площади отрыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Прививочный кабинет будет работать каждый день с 10.00 до 13.00. В праздники и дни богослужения пункт вакцинации будет работать дольше.

Ранее прививочный кабинет открыли на территории вокзала «Ростов-Главный». Здесь можно вакцинироваться с понедельника по субботу — с 14 до 19 часов.

Напомним, два пункта вакцинации закроются. Прекращают работу прививочные кабинеты в торговом центре «Большой» и на территории рынка «Александровский».