В Сальске 61-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя легковушками

Водитель "Киа" не пропустил ВАЗ. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ротсовской области.

В Сальске при столкновении легковушек пострадал человек. Авария произошла 24 апреля около 13 часов на улице Черняховского.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем «Киа» не пропустила «ВАЗ-21043». 89-летний водитель отечественного авто двигался по главной дороге.

— В результате ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «Киа». Ее доставили в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Аксайском районе. 20-летний водитель автомобиля "Хендай Акцент" выехал на встречку и врезался в "ВАЗ-2115". В результате аварии погибли оба водителя и пассажир отечественного автомобиля. Еще один пассажир ВАЗа попал в больницу.