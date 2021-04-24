17 зараженных коронавирусом скончались в Ростовской области

За сутки коронавирусом заразились 236 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области скончались 17 человек, зараженных коронавирусом. Последние данные о заболеваемости публикует донское правительство.

Жертвами вируса стали 11 женщин в возрасте от 43 до 89 лет и шесть мужчин от 59 до 83 лет. Все пациенты страдали от сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

За все время пандемии скончались 4 004 заболевших коронавирусом.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили еще 236 случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 86575. Выздоровели еще 200 пациентов. За все время от вируса вылечились 77517 пациентов.