Украденные мощи святого Александра Свирского вернули в ростовский храм

Мощи святого украл 18-летний парень. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские передали ковчег с мощами святого Александра Свирского в Ростовский кафедральный собор. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В конце марта мощи святого украли из церкви на переулке Ахтарском. Выяснилось, что 18-летний парень дождался конца службы и просто вынес ковчег из храма.

Полицейские нашли подозреваемого по горячим следам и задержали. Правоохранителям парень пояснил, что украл мощи, поскольку испытывал материальные трудности. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

— Полицейские приложили все силы, чтобы раскрыть это преступление. Сегодня реликвия возвращена на место, — прокомментировал начальник донской полиции Олег Агарков.