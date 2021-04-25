День льготной стерилизации животных пройдет в Ростовской области

Перед операцией животное осмотрят врачи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области пройдет ежемесячный день льготной стерилизации животных-компаньонов. 29 апреля стоимость операции снизится на треть.

Льготные кастрацию и стерилизацию будут проводить станции по борьбе с болезнями животных. На процедуру нужно предварительно записаться, связавшись с клиникой. Врачи заранее должны осмотреть животное и дать рекомендации по подготовке к операции.

Связаться с ветеринарными клиниками можно по следующим телефонам:

Где: город Азов, ул. Ленина, 74,

Телефон: 8(86342)4-06-08;

Где: город Батайск, пер. Дачный, 26.

Телефон: 8 (86354) 5-86-17;

Где: город Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4,

Телефон: (886383)2-69-09;

Где: станица Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11,

Телефон: 8 (86353) 21787;

Где: город Волгодонск, ул. Пионерская, 165

Телефон: (8639)27-48-67;

Где: город Зерноград, пер. Ростовский, 15а,

Телефон: 8 (86359) 42-9-52;

Где: город Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104,

Телефон: (86365)7-00-68;

Где: город Константиновск, ул. Революционная, 100,

Телефон: 8 (86393) 2-37-35;

Где: город Миллерово, ул. Красноармейская, 7,

Телефон: 8 (86385) 2-14-60;

Где: город Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а,

Телефон: 8 (8635) 24-91-43;

Где: город Новошахтинск, ул. Отечественная, 81,

Телефон: (86369)2-04-49;

Где: город Ростов-на-Дону,

Улица 16 линия, 18, телефон: (863)251-82-09;

Проспект Кировский, 106, телефон: (863) 264-68-19;

Площадь Свободы, 12, телефон: +7 863 310-91-77;

Поселок Верхнетемерницкий, улица Венеры, 21, телефон: +7 863 270-03-93;

Где: Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204,

Телефон: (86356)4-14-10;

Где: Таганрог, ул. Котлостроительная, 43,

Телефон: (8634)64-49-11;

Где: поселок Тарасовский, ул. Островского, 3,

Телефон: 8 (86386) 3-23-37;

Где: город Шахты, пр-т Победа Революции, 115,

Телефон: (8636) 22-27-00.