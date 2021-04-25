Женщина погибла при столкновении легковушек в Ростовской области

В результате ДТП один человек погиб, один пострадал. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по РО.

На трассе в Ростовской области произошло ДТП с погибшей и пострадавшим. Авария случилась 24 апреля около 18 часов на автодороге Усьман — Сальск.

По предварительным данным, 71-летний водитель «Шкода Октавия» выезжал на главную дорогу и не пропустил «ВАЗ-2110». На участке был установлен знак «Уступи дорогу», однако автомобилист его проигнорировал. В итоге «Шкода» и «Десятка» столкнулись. Пассажирка и водитель ВАЗа получили травмы.

— Пассажирка скончалась по дороге в больницу, — пояснили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 23 апреля серьезное ДТП произошло в Аксайском районе. 20-летний водитель «Хендай Акцент» выехал на встречку и врезался в «ВАЗ-2115». В результате погибли оба водителя и пассажир ВАЗа. Еще один пассажир отечественного авто попал в больницу.