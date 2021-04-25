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Общество25 апреля 2021 11:22

Новый маршрут свяжет детскую поликлинику и ГПЗ-10 в Железнодорожном районе Ростова

Общественный транспорт начнет ходить уже в мае
Михаил СТРИЖЕВ
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На автобусе можно будет по прямому маршруту добраться до новой поликлиники.

На автобусе можно будет по прямому маршруту добраться до новой поликлиники.

Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростова-на-Дону появится новый маршрут № 4А «ГПЗ-10 — Детская поликлиника № 8». Транспорт начнет курсировать в Железнодорожном районе, сообщили в администрации города.

До новой детской поликлиники по прямому маршруту смогут добраться жители улиц Портовой, Каширской, Магнитогорской, Международной. Кроме того, на автобусе № 4А можно будет быстрее добраться до городской больницы и поликлиники № 7, парка имени Собино, школ.

— Департамент транспорта провел совещание по организации автобусного маршрута. Транспорт начнет ходить в мае этого года, — прокомментировали в администрации.