Новый маршрут свяжет детскую поликлинику и ГПЗ-10 в Железнодорожном районе Ростова

На автобусе можно будет по прямому маршруту добраться до новой поликлиники. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростова-на-Дону появится новый маршрут № 4А «ГПЗ-10 — Детская поликлиника № 8». Транспорт начнет курсировать в Железнодорожном районе, сообщили в администрации города.

До новой детской поликлиники по прямому маршруту смогут добраться жители улиц Портовой, Каширской, Магнитогорской, Международной. Кроме того, на автобусе № 4А можно будет быстрее добраться до городской больницы и поликлиники № 7, парка имени Собино, школ.

— Департамент транспорта провел совещание по организации автобусного маршрута. Транспорт начнет ходить в мае этого года, — прокомментировали в администрации.