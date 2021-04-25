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Общество25 апреля 2021 12:21

Число зараженных коронавирусом выросло на 235 человек в Ростовской области

Новые случаи заболевания выявили в 43 городах и районах
Михаил СТРИЖЕВ
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Выздоровели еще 199 человек.

Выздоровели еще 199 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области число зараженных коронавирусом выросло на 235 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 86 810.

Случаи заражения выявили в 43 городах и районах. Наибольшую долю новых инфицированных составляют жители в возрасте от 46 до 65 лет — 38,3%. 30,6% заболевших — в возрасте от 18 до 45 лет. 19,1% — пенсионеры от 66 до 79 лет, 7,7% — пожилые старше 80 лет и 4,3% — дети.

В ковидных госпиталях находятся 1 951 пациент. К инвазивных ИВЛ подключены 23 человека — их состояние оценивается как тяжелое. На неинвазивных ИВЛ — 200 зараженных.

Летальных случаев за сутки не подтверждено. За все время число жертв вируса составило 4 004 человека.

За сутки от ковида вылечились 199 заболевших. За весь период — 77 716 человек.