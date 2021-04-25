Погода в Ростове-на-Дону на неделю 26 — 30 апреля 2021: какими будут последние дни месяца

В конце новой недели ожидается потепление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 26 — 30 апреля 2021 — публикуем прогноз. «КП-Ростов выяснила», какими будут предпраздничные дни в городе и области.

По данным сервиса «РП-5», 26 апреля температура будет составлять плюс семь — плюс девять градусов. В течение дня в городе пройдет обложной дождь. Скорость ветра — пять — шесть метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду.

Во вторник, 27 апреля, потеплеет до плюс 11 — плюс 13 градусов. День будет малооблачным, осадков не предвидится. Время от времени порывы ветра могут усиливаться до 10 метров в секунду.

В ночь на 27 апреля пройдет небольшой дождь. Днем осадков не будет. Температура воздуха составит плюс 11 — плюс 13 градусов. Будет почти безветренно — скорость порывов ветра может достигать лишь 6 метров в секунду.

Ночью 28 апреля также пройдут дожди. Однако к утру осадки закончатся. Днем на термометре будет плюс 10 — плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный и восточный — с порывами до 6 метров в секунду.

В четверг, 29 апреля, будет пасмурно. В обед пойдет дождь, который продлится до вечера. При этом в этот день будет теплее, чем ранее — до плюс 16 — плюс 17 градусов. Скорость ветра — четыре — пять метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Значительное потепление ожидается в пятницу, 30 апреля. Столбик термометра поднимется до плюс 18 — плюс 19 градусов. Осадков и сильного ветра в последний будний день не ожидается.