Ни одной смерти от коронавируса не выявили за стуки в Ростовской области

За сутки ковидом заразились 235 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Последние данные о заболеваемости публикуем донское правительство.

С начала пандемии жертвами ковида стали 4 004 жителя области. Еще сутками ранее в донском регионе подтвердилось 17 случаев смерти от коронавируса. Среди них 11 женщин и шесть мужчин.

Напомним, по данным на 25 апреля, коронавирусом заразились еще 235 жителей области. Среди них жители 43 городов и районов. Лидером по числу заболевших снова стал Ростов-на-Дону — здесь положительные тесты на ковид получили 87 человек. За сутки выздоровели 199 пациентов, за весь период — 77 716 зараженных.