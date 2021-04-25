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Общество25 апреля 2021 16:11

Фонтан на Театральной площади в Ростове сделают музыкальным и светодиодным

На работы планируется потратить более четырех миллионов рублей
Михаил СТРИЖЕВ
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Фонтан планирую отреставрировать до декабря. Фото: "Яндекс.Карты".

Фонтан планирую отреставрировать до декабря. Фото: "Яндекс.Карты".

В Ростове-на-Дону фонтан на Театральной площади планируют сделать музыкальным и светодиодным. Соответствующий контракт опубликовало городское управление благоустройства на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен отреставрировать фонтан. В порядок нужно привести системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и кондиционирования воздуха. Перед работой исполнитель должен также подготовить план расположения струй фонтана в световом режиме. Фонтан должен автоматически менять цвета во время работы.

Уточняется, что объект будет не только светодиодным, но и музыкальным.

Начальную стоимость работ власти оценили почти в четыре миллиона рублей. Завершить реставрацию планируется 1 декабря этого года.