Девочка получила травмы и была госпитализирована. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске водитель легковушки сбил 16-летнюю девочку. Авария произошла 24 апреля около 22 часов.

По предварительным данным, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на подростка наехал автомобиль «Лада Приора», за рулем которой находился 34-летний водитель.

— В результате ДТП школьница получила травмы и была доставлена в больницу. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.