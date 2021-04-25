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Происшествия25 апреля 2021 16:30

В Новочеркасске водитель легковушки сбил 16-летнюю девочку

Пострадавшую школьницу доставили в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
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Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске водитель легковушки сбил 16-летнюю девочку. Авария произошла 24 апреля около 22 часов.

По предварительным данным, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на подростка наехал автомобиль «Лада Приора», за рулем которой находился 34-летний водитель.

— В результате ДТП школьница получила травмы и была доставлена в больницу. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ЧП