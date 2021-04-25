Ростовчане пожаловались на подходы к остановкам на мосту Малиновского

Власти пообещали решить вопрос. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Ростовчане обратились к властям с просьбой решить проблему подходок к остановкам на мосту Малиновского. Замглавы администрации встретился с жителями 25 апреля, сообщается на сайте администрации.

Жители близлежащих СНТ опасаются, что добираться до остановок будет неудобно. Подходы к остановкам со стороны садовых товариществ пока не обустроены.

— Замглавы поручил службам изучить вопрос и представить все возможные варианты решения, — говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, власти рассмотрят возможность отремонтировать подъездные дороги от СНТ к мосту.

Напомним, мост на Малиновского закрыли в начале года. Сейчас рабочие занимаются переустройством подпорных стенок, коммуникаций, а также разрабатывают земляное полотно.