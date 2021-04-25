Ремонт нескольких дорог начался в Ростове-на-Дону

В мэрии назвали список дорог, которые отремонтируют в ближайшее время. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону начали ремонтировать сразу несколько дорог. На каких участках начались работы, рассказали в администрации города.

Так, ремонт проводится на улице Российской. Сейчас дорожники устанавливают бордюр на тротуаре.

На улице Шеболдаева снимают старое асфальтовое покрытие. Речь идет об участке от площади 2-й Пятилетки до улицы Вавилова. На данным момент фрезеровано около трех тысяч квадратных метров трассы.

Бордюрный камень и поребрик устанавливают также на улице Фурмановской. Кроме того, рабочие приводят в порядок щебеночное основание у тротуара.

На переулке Силикатном в ближайшее время появится бордюрный камень. Дорожники также намерены снять старое покрытие.

В мэрии отметили, что на всех объектах организуют водоотвод, установят бортовые камни и нанесут разметку.