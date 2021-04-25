Тело девушки нашли возле железнодорожных путей в Ростовской области

Происшествие случилось возле станции Кизитеринка. Фото: Виталий КАРНАУХ

В Ростовской области возле железнодорожных путей нашли тело девушки. Происшествие случилось возле станции Кизитеринка, которая расположена возле Дона.

О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, последними живой девушку видели местные рыбаки. Те в свою очередь рассказали, что она гуляла возле Дона. Позже ее тело с серьезными травмами нашли возле железной дороги. По предварительным данным, дончанку сбил поезд.

Информацию о смерти молодой женщины подтвердили ее знакомые. Они рассказали, что погибшей было 26 лет. У нее осталась маленькая дочь.