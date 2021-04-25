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Происшествия25 апреля 2021 23:27

Тело девушки нашли возле железнодорожных путей в Ростовской области

По предварительным данным, пешеход сбил поезд
Михаил СТРИЖЕВ
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Происшествие случилось возле станции Кизитеринка.

Происшествие случилось возле станции Кизитеринка.

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Ростовской области возле железнодорожных путей нашли тело девушки. Происшествие случилось возле станции Кизитеринка, которая расположена возле Дона.

О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, последними живой девушку видели местные рыбаки. Те в свою очередь рассказали, что она гуляла возле Дона. Позже ее тело с серьезными травмами нашли возле железной дороги. По предварительным данным, дончанку сбил поезд.

Информацию о смерти молодой женщины подтвердили ее знакомые. Они рассказали, что погибшей было 26 лет. У нее осталась маленькая дочь.

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