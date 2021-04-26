Ремонт моста на Малиновского идет по графику. Фото: администрация Ростова

Городские власти проинспектировали проведение работ по строительству моста на улице Малиновского. На объекте побывал заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков. В настоящее время все работы ведутся четко по графику. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Сейчас основной упор в работах делается на устройство подходов к новому путепроводу, чтобы запустить движение. Параллельно ведутся работы по переустройству коммуникаций, подпорных стенок и разработке земляного полотна, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, Дмитрий Симков по поручению главы администрации встретился с активистами из близлежащих СНТ, чтобы решить их вопросы, которые возникли при строительстве путепровода. Стоит отметить, что подобные встречи проходят регулярно

Жители попросили урегулировать вопрос обустройства подходов к будущим остановкам. Ведь, когда мост все-такие откроют для движения, добираться до остановок со стороны СНТ станет неудобно. А также Симков отметил, что город возможно займется ремонтом подъездных дорог к близлежащим СНТ.

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Сначала пустят автобусы. Путепровод для остальных участников движения могут открыть к концу июля.

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