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Общество26 апреля 2021 9:31

С 15 мая в Ростове на Соборной площади запретят остановку транспорта

Машины нельзя будет оставлять на двух участках
Ангелина СКИБА
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Останавливаться на Соборной площади нельзя будет уже в мае

Останавливаться на Соборной площади нельзя будет уже в мае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 мая на Соборной площади в Ростове запретят остановку транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Речь идет об участках от Московской до Станиславского с восточной стороны и от Станиславского, 58 до проспекта Буденновского с северной стороны.

Ранее стало известно, что детскую поликлинику и ГПЗ-10 в Железнодорожном районе донской столицы свяжет новый маршрут. Автобус под № 4А начнет курсировать уже в мае.