С 15 мая в Ростове на Соборной площади запретят остановку транспорта

Останавливаться на Соборной площади нельзя будет уже в мае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 15 мая на Соборной площади в Ростове запретят остановку транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.
Речь идет об участках от Московской до Станиславского с восточной стороны и от Станиславского, 58 до проспекта Буденновского с северной стороны.
Ранее стало известно, что детскую поликлинику и ГПЗ-10 в Железнодорожном районе донской столицы свяжет новый маршрут. Автобус под № 4А начнет курсировать уже в мае.