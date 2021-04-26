С 15 мая в Ростове на Соборной площади запретят остановку транспорта

Останавливаться на Соборной площади нельзя будет уже в мае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 мая на Соборной площади в Ростове запретят остановку транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Речь идет об участках от Московской до Станиславского с восточной стороны и от Станиславского, 58 до проспекта Буденновского с северной стороны.

Ранее стало известно, что детскую поликлинику и ГПЗ-10 в Железнодорожном районе донской столицы свяжет новый маршрут. Автобус под № 4А начнет курсировать уже в мае.