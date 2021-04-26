Под Аксаем в ДТП с легковушками пострадали два человека

Сейчас сотрудники ГИБДД уточняют причины произошедшего Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В ДТП на трассе Аксай - Большой Лог - Новочеркасск пострадали два человека - один из водителей и пассажирка. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

- Авария произошла вчера, 25 апреля, около 17:45. По предварительным данным, ее спровоцировал молодой человек без прав на ВАЗ-211240. 24-летний водитель «нарушил правила расположения на проезжей части» и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди авто такой же марки. Сейчас сотрудники ГИБДД уточняют причины произошедшего.

Также накануне в Новочеркасске под колеса легковушки попала 16-летняя девочка. Ее с травмами увезли в больницу