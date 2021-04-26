На этой неделе в Ростове будет холодно

Зонты и дождевики пригодятся ростовчанам с понедельника по четверг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резкое похолодание ждет жителей Ростова и области на этой неделе. Пасмурных дней будет больше, чем ясных, - передают ростовские синоптики.

Так, в понедельник, 26 апреля, в Ростове воздух прогреется до 10-12 градусов по Цельсию, а ночью столбики термометров опустятся до 5-7 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 27 апреля, утро и день будут ясными, а к ночи пойдет дождь. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов, днем — 13-15. Ветер северо-восточный и восточный с переходом на юго-западный и западный (ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с).

Ожидается дождливым утро среды и практически весь четверг: 28 и 29 апреля днем воздух прогреется максимум до 14-15 градусов, а ночью температура на улице составит 7-8 градусов.

В пятницу, 30 апреля, будет облачно. Днем потеплеет до 18 градусов, ночью ожидается +12.

Первомай, по прогнозам ростовских синоптиков, будет пасмурным. Зато днем будет тепло — 22 градуса, а ночью столбики термометров покажут +13.